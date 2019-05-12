Başkentte şehit annelerine iftar

ANKARA (AA) - Altındağ Belediyesince "Anneler Günü" dolayısıyla 400 şehit annesine iftar verildi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen iftara, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, gaziler, gazi ve şehit aileleri ile yakınları katıldı.

İftar programı, 15 Temmuz gazisi Mehmet Arif Arslan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, iftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada, "annelik" ve "şehitlik" makamının İslam inancındaki önemine işaret ederek, belediye çalışmalarında gazi ve şehit yakınlarına önem vereceklerini ifade etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ise şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlayarak, onların millet, bayrak, devlet ve ezan için bedel ödeyen birer kahraman olduklarını söyledi.

Şehit annelerinin bütün evlatlarını vatan için feda edeceğini aktaran Aylar, "İşte bu kahraman analara, bu fedakar şehit ailelerimize kendini bilmez biri çıkıyor, 'terörist' diyor. 'Bana saldıran şehit yakınları terörist' diyor. Benim şehidime, gazime ve şehit aileme 'terörist' demek kimsenin haddi değildir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Balcı, Türkiye'nin terörle mücadelede verdiği ilk şehitlerden Adnan Şen'in annesi Aysel Şen'e, "Yılın Annesi" ödülünü verdi.

Altındağ Belediyesince, şehit Adnan Şen'in adı ilçede bir parka verilecek.

Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da katıldı.