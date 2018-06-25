Başkentte seçim kutlamaları sürüyor

ANKARA (AA) - Başkentte, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin başarısı kutlanıyor.

Resmi olmayan seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sokaklara çıkan vatandaşlar, ellerinde bayrak ve flamalar taşıyarak, marşlar ve şarkılar eşliğinde sevinç gösterilerinde bulundu. Bazı vatandaşlarla araçlarıyla şehir turu attı.

AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan partililerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyişi sürüyor.

Öte yandan, Yenimahalle ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz ederek seçim kuruluna girmek isteyenler ile Mamak'ta polise karşı koyan muhalefet partisi yanlılarına müdahalede bulunuldu.