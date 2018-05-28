Başkentte seçim çalışmaları

ANKARA (AA) - CHP Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Ali Başkaraağaç, seçim çalışmaları kapsamında Beypazarı ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Eski Ayaş Belediye Başkanı Başkarağaç, ziyaret ettiği Ticaret Odası, Demirciler ve Sobacılar Odası, Bakkallar ve Bayiler Odası ve esnaflara çalışmalarını anlattı.

Başkaraağaç, ziyaretlerinde vatandaşlardan, Ankara’ya sahip çıkacak bir hemşehriye destekçi olmalarını istedi.

Bölgeyi çok iyi bildiğini kaydeden Başkaraağaç, "2 dönem belediye başkanlığı yaptım. Bu sürede birçok güzel kalıcı çalışmalarda bulunduk. Bu dönemde Ankara’ya, bölgeye, başkente ve ilçelerine sahip çıkacak, Ankara’nın öz evladı olarak sizleri temsil edeceğiz." ifadesini kullandı.



CHP Seçim İrtibat Bürosu'nu da ziyaret eden Başkaraağaç, İlçe Başkanı Ali Uysal'dan bilgi aldı.







