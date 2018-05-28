Başkentte seçim çalışmaları

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili ve 24 Haziran genel seçimlerinde 3. Bölge Milletvekil Adayı Nevzat Ceylan, memleketi Nallıhan ilçesinde çalışmalarına başladı.

Ceylan, AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör ve Belediye Başkanı İsmail Öntaş’ı ziyaret etti. Daha sonra çarşı esnafını dolaşan Ceylan, ilçedeki oda başkanlarına da ziyarette bulundu.

Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti iktidarının yaptığı çalışmaları anlatan Ceylan, "AK Parti ne esnafı ne çiftçiyi ne de köylüyü unuttu. Her zaman yanlarında oldu ve olmaya da devam edecektir.” dedi.

Çarşıyı gezerken bazı esnaflar Ceylan'a, “Biz hemşehrimizi yarı yolda bırakmayız, sonuna kadar arkasında dururuz. Dualarımız sizinle, Allah yar ve yardımcınız olsun. Başarılarınız daim olsun.” şeklinde hitap etti.