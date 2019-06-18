Başkentte sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

ANKARA (AA) - Başkentte sağanağın etkisiyle istinat duvarının çökmesi, park halindeki bazı otomobillerde maddi hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Dikmen semtinde sağanak nedeniyle iki ayrı binanın istinat duvarı çöktü....