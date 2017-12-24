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Başkentte otomobil hırsızlarına operasyon

- Çalıntı yedi otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

24 Aralık 2017 Pazar 14:51
Başkentte otomobil hırsızlarına operasyon
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ANKARA (AA) - Başkentte, çalıntı yedi otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi, hırsızlık olayına karıştığı belirtilen üç kişi tutuklandı.

Ankara ve Kırıkkale'de farklı marka ve modellerde yedi otomobili çaldıktan sonra motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları belirlenen M.A, M.Y. ve S.K, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Yakalanan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Bulunan yedi çalıntı otomobil de sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, hırsızlık zanlılarının, çalıntı otomobillerle ilgili yaptıkları telefon görüşmelerinde, güvenlik güçlerine yakalanmamak için "gül, lale ve karanfil" gibi kodlar kullandıkları belirtildi.

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