Başkentte otobüs duraklarında yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'da otobüs duraklarında yankesicilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüs duraklarında yankesicilik yapılmasıyla ilgili gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Ulus'taki otobüs duraklarında, vatandaşların otobüse bindiği sırada gerçekleşen kargaşadan yararlanıp cep telefonu çaldığı belirlenen Aydın T, ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Depodan pijama takımı ve ayakkabı hırsızlığı

Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi'ndeki bir depodan 20 bin pijama takımı, 10 bin çift ayakkabı çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fizik takibin ardından 5 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.