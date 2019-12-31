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Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyon

- Ankara'da bazı eğlence mekanları, restoranlar ve kafelerin önünde otopark görevlisi adı altında faaliyet yürüttükleri, iş yerlerinden ve vatandaşlardan haraç topladıkları, zorluk çıkaran iş yerlerine yönelik kurşunlama ve kundaklama eylemleri düzenledikleri belirlenen organize suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı

Genel 31.12.2019, 14:09
Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyon
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ANKARA (AA) - Başkentte organize suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı eğlence mekanları, restoranlar ve kafelerin önünde otopark görevlisi adı altında faaliyet yürüterek vatandaşlardan ve iş yeri sahiplerinden haraç topladıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Haraç vermemekte direnen vatandaşlara ve iş yeri sahiplerine yönelik kurşunlama ve kundaklama eylemleri düzenledikleri, iş yerlerine müşteri kılığında girerek huzuru bozdukları ve iş yerleri önünde uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak üzere 28 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


#Ankara Emniyet Müdürlüğü #Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyon #Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
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