Başkentte okul önünde kavga

ANKARA (AA) - Mamak ilçesinde bir lisede karne dağıtımı yapıldığı sırada, kurusıkı silahla havaya ateş açan kişilerin karıştığı kavgada, bir öğrenci başından aldığı darbe sonucu yaralandı

Mamak Suzan-Mehmet Gönç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilere karneleri verildiği sırada elinde silah olan bir kişi, beraberindeki arkadaşıyla okul önünde havaya ateş etmeye başladı.

Bu sırada okul bahçesindeki öğrencilerle iki kişi arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı.

Araya girenlerin ayırdığı kavga sonrası iki kişi, okul önünden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada aldığı darbe sonucu başından yaralanan 12. sınıf öğrencisi A.Y. hastaneye kaldırıldı.

- Beş adet boş kovan bulundu

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, kurusıkı tabancaya ait 5 adet boş kovan buldu.

Olayla ilgili ifadesine başvurulmak üzere bazı kişiler de Emniyete götürüldü.

Polis, havaya ateş ederek kavgaya karışan, daha sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.