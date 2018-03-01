Başkentte öğrencilere

ANKARA (AA) - Yeşilay Ankara Şube Başkanı Mevlüt Karataş, "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı' kapsamında, iki yıl içinde ana okullarında, ilköğretimde, liselerde 11 milyon öğrenci ve 2 milyon veliye ulaşıldı." dedi.

Yeşilay Ankara Şubesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda, "Sen İnsansın Bağımsız Ol Paneli" düzenlendi.

Panelin oturum başkanlığını yapan Yeşilay Ankara Şube Başkanı Mevlüt Karataş, kuruluşunun 98. yılı kutlanan Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele alanının en eski kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Çalışmaların binlerce gönüllünün katılımıyla bugün de aynı inançla devam ettiğini ifade eden Karataş, "Bilimin ve teknolojinin akıl almaz noktalara geldiği asrımızda, Yeşilay her türlü bağımlılığa karşı bilimsel temelli verileri kullanıp risk gruplarını belirleyerek farklı metotlarla özellikle çocuklara ve gençlere öncelik vererek bağımlılıkla tehlikesiyle mücadelesini devam ettiriyor." diye konuştu.

Karataş, Türkiye ve dünya genelinde bağımlılık mücadele edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yeşilay ile 100 yıl önce İstanbul'da alkol ile mücadeleyle başlandı. Şimdi ise gelişen ve değişen çağın yeni bağımlılıkları olan tütün, nargile, kumar, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadelesini sürdürmektedir. Günümüzde, 'Büyük değişimler küçük dokunuşlarla başlar.' diyerek başlattığımız 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı' kapsamında, iki yıl içinde ana okullarında, ilköğretimde, liselerde 11 milyon öğrenci ve 2 milyon veliye ulaşıldı. "

Ankara İl Sağlık Müdürü Özkan Ünal, burada yaptığı konuşmada, gençlerin, arkadaşlarının bağımlılık tehlikesine karşı diyalog kurarak mücadele edebileceğini, hakikatin ve yanlışın anlatılabilmesi için de doğru olan davranışın sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Sigara ve alkol tüketen bir babanın çocuğuna, "Evladım, bak bu zararlı. Ben tutuldum bir defa buna ama sen yapma" dediğinde tesir edemeyeceğini vurgulayan Ünal, "Önce biz yapacağız. Biz hayatımızda uygulayacağız. Sonra mücadeleyi anlatarak vereceğiz." ifadelerini kullandı.