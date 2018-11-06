Başkentte öğrenci servisi kaza yaptı: 7 yaralı

ANKARA (AA) - Başkentte öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu servis şoförü ve 6 öğrenci yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi İlkyerleşim Mahallesi 1984'üncü Sokak'taki yol ayrımında, içinde öğrencilerin...