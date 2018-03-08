Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Başkentte naylon fatura operasyonu

- Ankara'da Mali Şube ekipleri, paravan şirketler üzerinden sahte fatura keserek devleti 250 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi - Gözaltına alınan 3 şüphelinin kapanmış şirketler üzerinden de sahte fatura düzenlediği belirlendi

08 Mart 2018 Perşembe 15:43
Başkentte naylon fatura operasyonu
banner230

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paravan şirketler üzerinden sahte fatura keserek, devleti 250 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen suç örgütüne operasyon düzenledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Mali Şube ekipleri, paravan şirketler üzerinden sahte fatura kesen suç örgütü üyelerinin Kahramankazan ilçesi, Saraykent Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada, kurulan paravan şirketlere ait çok sayıda düzenlenmiş sahte fatura ele geçirildi.

Ayrıca noter sözleşmeleri ve vekaletnameler, yüksek miktarlarda düzenlenmiş irsaliyeli faturalar, farklı firmalara ait koliler halinde fatura koçanları ile üç çuval defter ve tahsilat makbuzlarına el konuldu.

Şüphelilerin sabıkası olmayan, temiz sicilli kişiler adına kurdukları 38 farklı şirket üzerinden sahte fatura düzenleyip kestikleri, ayrıca kapanan bazı şirketler adına da sahte fatura düzenledikleri belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin akrabası adına da şirket kurup sahte fatura kestiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
Başkentte Naylon Fatura Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim