Başkentte naylon fatura operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paravan şirketler üzerinden sahte fatura keserek, devleti 250 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen suç örgütüne operasyon düzenledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Mali Şube ekipleri, paravan şirketler üzerinden sahte fatura kesen suç örgütü üyelerinin Kahramankazan ilçesi, Saraykent Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada, kurulan paravan şirketlere ait çok sayıda düzenlenmiş sahte fatura ele geçirildi.

Ayrıca noter sözleşmeleri ve vekaletnameler, yüksek miktarlarda düzenlenmiş irsaliyeli faturalar, farklı firmalara ait koliler halinde fatura koçanları ile üç çuval defter ve tahsilat makbuzlarına el konuldu.

Şüphelilerin sabıkası olmayan, temiz sicilli kişiler adına kurdukları 38 farklı şirket üzerinden sahte fatura düzenleyip kestikleri, ayrıca kapanan bazı şirketler adına da sahte fatura düzenledikleri belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin akrabası adına da şirket kurup sahte fatura kestiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.