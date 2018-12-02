Başkentte müstakil evin kömürlüğünde yangın

ANKARA (AA) - Ankara'da bir müstakil evin altındaki kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kale Mahallesi Kayabaşı Sokak'ta Fatma İmren'in (76) yaşadığı müstakil evin kömürlüğünde henüz belirlenemeyen...