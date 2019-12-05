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Başkentte mobilya atölyesinde yangın
ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde, mobilya sanayi merkezi Siteler'deki bir atölyede çıkan yangın hasara neden oldu.Taşdelen Caddesi'nde üç katlı bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı....
Genel 05.12.2019, 11:19
ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde, mobilya sanayi merkezi Siteler'deki bir atölyede çıkan yangın hasara neden oldu.
Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle atölye kullanılamaz hale geldi.
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