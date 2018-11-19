Başkentte Mevlid Kandili idrak edildi

ANKARA (AA) - Başkentliler, Mevlid Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Kandil dolayısıyla Melike Hatun, Hacı Bayram ve Kocatepe camilerinin de aralarında bulunduğu birçok camiyi dolduran vatandaşlar mevlit okudu ve dua etti.

Hacı Bayram Camisi'ndeki programa katılan Altındağ Müftüsü Enver Türkmen, Müslümanların Hazreti Muhammed’i örnek alması gerektiğini hatırlattı.

Türkmen, "Gençlerimize sahip çıkmalıyız, makamlarımıza ve mevkilerimize aldırış etmeden Peygamber Efendimizin gençlere örnek olduğu gibi onlara örnek olmalıyız. Unutmayalım ki gençliği olmayanın geleceği de olmaz." dedi.

İslam dininin gençlere önem verdiğini ifade eden Türkmen, gençlere Allah'a teslimiyetin öneminin anlatılması ve güzel örnek olunması gerektiğini söyledi.

Hacı Bayram Camisi'ndeki Mevlid Kandili programı, Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun yaptığı duanın ardından yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.