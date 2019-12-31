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Başkentte "Mekke'nin Fethi" programı
Genel 31.12.2019, 21:15
ANKARA (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çankaya Şubesince "Mekke'nin Fethi" etkinliği düzenlendi.
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Konferans Salonun'daki program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Derneğin Çankaya Şube Başkanı Cihan Uzun, burada yaptığı konuşmada, İslam dünyasındaki işgallere ve zulümlere işaret ederek, "Bütün bu işgallerin, çatışma ortamının sebebi en başta İslam coğrafyasının parçalanmışlığıdır." ifadesini kullandı.
Programda, ilahi, şiir ve dualar okundu, Mekke'nin fethini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.
"Siyer'i Nebi" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
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