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Başkentte "Mekke'nin Fethi" programı

Genel 31.12.2019, 21:15
Başkentte
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ANKARA (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çankaya Şubesince "Mekke'nin Fethi" etkinliği düzenlendi.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Konferans Salonun'daki program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Derneğin Çankaya Şube Başkanı Cihan Uzun, burada yaptığı konuşmada, İslam dünyasındaki işgallere ve zulümlere işaret ederek, "Bütün bu işgallerin, çatışma ortamının sebebi en başta İslam coğrafyasının parçalanmışlığıdır." ifadesini kullandı.

AGD olarak Mekke'nin fethi dolayısıyla programlar düzenlediklerini belirten Uzun, iyinin, güzelin, doğrunun ve adil olanın hayatın her alanında tesisi için gayretlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Programda, ilahi, şiir ve dualar okundu, Mekke'nin fethini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

"Siyer'i Nebi" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.



#"Mekke'nin Fethi" #Anadolu Gençlik Derneği #ESAM
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