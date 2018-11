Başkentte Lübnan Milli Günü resepsiyonu kutlandı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lübnan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 75. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Milli Gün" resepsiyonuna katıldı.

Türkiye ve Lübnan'ın, ikili ilişkilerini geliştirme noktasında, uzun zamandır samimi bir gayretin içinde olunduğunu vurgulayan Soylu, 2010'da imzalanan "Tarım Alanında İş birliği Protokolü" ve aynı yıl, vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasının yanı sıra, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine yönelik pek çok önemli iş birliğinin yapıldığını kaydetti.

Güvenlik noktasında da önemli adımlar atıldığını vurgulayan Soylu, "İçişleri Bakanlığımızla Lübnan İçişleri Bakanlığı arasında 2008 yılında İmzalanan Terörizm, Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İş birliği Anlaşması da, yine bizler için önemli adımlardan bir tanesidir. Belirli başlıklardaki anlayışımızla Lübnan'ın güvenliğine ve egemenlik sahasına bakışımız arasında tam bir paralellik vardır. Lübnan'ın bağımsızlık ve egemenliğinin korunması hususunda Türkiye'nin yaklaşımı net ve samimidir." dedi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ne kurulduğu günden beri katılım sağladığını hatırlatan Bakan Soylu, "Özellikle Deniz Görev Gücü'ne katkılarımızı genişletmeyi planlıyoruz. Keza, Lübnan ordusu ve iç güvenlik birimlerinin güçlendirilmesi için bu desteğimizi de ortaya koyduk. Atılan tüm bu adımların, Lübnan'ın egemenliği, güvenliği ve siyasi istikrarı konusundaki anlayışımızın net bir tezahürü olduğunu ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Lübnan'ın, sadece aynı coğrafyayı değil, aynı ortak kültür havzasını paylaşan iki ülke olduğunu vurgulayan Soylu,"İkili ilişkiler bağlamında Türkiye, her zaman olduğu gibi Lübnan'ın istikrarını hedef alan her türlü teşebbüsün karşısında durmaya devam edecektir." diye konuştu.

Soylu, Lübnan'ın bu özel gününe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassam Muallim'e teşekkür etti.

"Biz Türkiye ile aynı tarihi, kültürü, mutfağı ve alışkanlıkları paylaşıyoruz"

Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim, Lübnan'ın Türkiye ile aynı tarihi, kültürü, mutfağı ve alışkanlıkları paylaştıklarını söyleyerek iki ülkenin yakın ilişkilerine vurgu yaptı.

"Bugün Lübnan olarak 75 yaşındayız." diyen Muallim, bu yılın ilk 8 ayında 1 milyon Lübnanlının Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktardı.

Büyükelçi Muallim, şöyle konuştu:

"80 milyonluk Türkiye için 1 milyon az bir oran. Fakat 1 milyon Lübnanlı, ülkemin nüfusunun yaklaşık yüzde 20’si yapar. Biz Türkiye ile aynı tarihi, kültürü, mutfağı ve alışkanlıkları paylaşıyoruz. Bölgemizde yaşanan her şeye rağmen de her zaman Filistin'in ve davasının yanında olacağız. Lübnan olarak her zaman iş birliğine hazırız. İnşallah gelecekte de bir arada olacağız."

İki ülke bayraklarının yer aldığı pastanın kesilmesiyle devam eden resepsiyon boyunca garsonlar fesli kostümleriyle servis yaptı.

Davetliler Lübnan mutfağı lezzetlerini tatmanın yanı sıra Orta Doğu müziği dinleme imkanı buldu.