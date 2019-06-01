Başkentte LGS heyecanı

ANKARA (AA) - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrenciler, salonlarında ter dökerken veliler ise binaların önünde çocuklarından daha fazla heyecan yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınav sisteminin birinci oturumu saat 09.30'da başladı.

Ankara İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu'nda sınava girecek adaylar, erken saatlerde okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi. Uyarı ve bilgilendirme yapılmasının ardından öğrenciler sırayla sınıflara alındı. Bazı aileler çocuklarına okul kapısına kadar eşlik etti. Çocuklarıyla kucaklaşıp sınava uğurlayan veliler için de dışarıda heyecanlı bekleyiş başladı. Okul önünde bekleyen bazı velilerin dua ettikleri ve Kur'an-ı Kerim okudukları görüldü.

Okul dışında bekleyen velilerden Ülfet Demir, kızının istediği okulu kazanması için dua ettiklerini ve başkentte iyi bir okul hedeflediğini belirterek "Kendi açımdan onu çok fazla strese sokmamaya çalıştım, hala da o şekildeyim. Sınav var diye konuşmaktan uzak durdum." ifadelerini kullandı.

Sevgi Süllü ise aile olarak ilk sınav deneyimini yaşadıklarını söyleyerek "Güzel bir duygu yaşıyoruz. Allah sonlarını hayretsin. Herkesin gönlünde yatan ilk okul Ankara Fen Lisesi'dir. İnşallah orayı kazanmasını temenni ediyoruz." dedi.

Eşiyle çocuklarını sınava getiren Hüseyin Aydoğdu da herkesin çocuğu için dua ettiklerini aktararak herkesin hak ettiği yeri kazanmasını diledi. Aydoğdu, sürecin uzun bir maraton olduğunu ifade ederek "Kendilerine güvenmeleri lazım. Bu sene çok sıkı çalıştı. Sanırım bu sistem öyle olmasını gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Berna Aydoğdu ise anneler için sınav sürecinin daha duygusal geçtiğini dile getirerek "Bu, bizim ikinci deneyimimiz. Geçen sene kızımızı bekledik bu yıl da oğlumuzu bekliyoruz. O üniversite sınavıydı bu da lise sınavı. Biz çok heyecanlıyız o da heyecanlı ve sinirliydi girerken. Umarım hepsi başarılı olur." diye konuştu.