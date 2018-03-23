Başkentte kumar oynatılan çadıra operasyon

ANKARA (AA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir bahçeye kurulan çadırda kumar oynatıldığını belirleyen polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 33 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Küme Evleri Hobi Bahçeleri mevkisinde bir bahçeye kurulan çadırda kumar oynatıldığını tespit ederek operasyon düzenledi.

Ekipler, 20 masa ve 80 sandalyenin bulunduğu çadırda kumar oynattığı iddia edilen Cahit Burak A. ile kumar oynadıkları öne sürülen 32 kişiyi gözaltına aldı.

Baskında bir tombala makinesi ile 125 tombala kartı, oyun pulları ve topları ele geçiren ekipler, kumar oynamaktan idari işlem yaptıkları 32 kişiye para cezası uyguladı. Cahit Burak A. hakkında ise kumar oynatmak ve kumar için yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

Polis, söz konusu tombala makinesi ve oyun malzemelerine el koydu.