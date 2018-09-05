Başkentte kumar çadırına baskın

ANKARA (AA) - Başkentte çadırda kumar oynayan 46 kişiye toplam 11 bin 914 lira para cezası uygulandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölbaşı ilçesinde boş araziye kurulan çadırda kumar oynandığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda, kumar için kullanılan tombala makinesi ve ekipmanları, tombala kartları, 180 tombala topu, 15 bin çay pulu, jeneratör ve kumar masasında bin 260 lira ele geçirildi.



Kumar oynadığı tespit edilen 46 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereği toplam 11 bin 914 lira idari para cezası uygulanarak, kumar oynatılan yer mühürlendi. Kumar oynatmak için yer sağlayan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.



