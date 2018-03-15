ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Savaş meydanlarında açık bir şekilde var olamayanlar gizli kapaklı terör örgütlerine destek vererek bölge halklarının arasında düşmanlık oluşturmaya, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Acem'i birbirine vurdurmaya, Sünni ile Şii’yi birbirine düşman etmeye çalışıyorlar. Bu oyunu bozacak olan ülke Türkiye'dir, sadece Türkiye'dir." dedi.

Bakan Kurtulmuş, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bu yıl 14'ncüsü düzenlenen "Başkentte Kastamonu Günleri"nin açılışında konuştu.

Tanıtım günlerinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Kurtulmuş, Kastamonu'nun bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini ve bu kapsamda, yıl boyunca çok güzel tanıtım faaliyetlerinin yürütüleceğini bildirdi.

Türkiye'nin birbirinden değerli doğal, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bu kültürel zenginliklerimizi ve doğal güzelliklerimizi Türkiye'nin önemli 'yumuşak güç' unsurları olarak kullanacağız. Türkiye'nin daha iyi tanıtılmasını, uluslararası alandaki rekabeti ve mücadelesini daha iyi yapan bir ülke haline gelmesini inşallah temin edeceğiz. Bunun için de bütün gücümüzle gayret ediyoruz." dedi.

- "Türkiye, turizmde dünyanın en iyi rekabet eden ülkeleri arasına girecek"

Bakan Kurtulmuş, Türkiye'yi uluslararası bütün platformlarda görünür kılmak için çalıştıklarını vurgulayarak, bu kapsamda TÜRSOY'un Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Kastamonu'yu göstermiş olmasının hem bu ilin hem de Türkiye'nin daha iyi tanınmasına vesile olacağını aktardı.

Kastamonu'nun tanıtım çalışmalarında herkesi bir "kültür elçisi" gibi hareket etmeye davet eden Kurtulmuş, geçen hafta Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'na katılmak üzere Berlin'e gittiğini ve burada sektör yetkilileri, ilgili ülkelerin bakanlarıyla görüştüklerini anımsattı. Kurtulmuş, "2017'de 3,5 milyon Alman misafire ev sahipliği yaptık. Şimdiye kadar yapılan rezervasyon bilgilerini üst üste topladığımızda 2018 yılında 5 milyon Alman misafirimizi Türkiye'de ağırlayacağız." diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, hafta başından itibaren gerçekleştirdiği Rusya'daki temaslarına da değinerek, şöyle devam etti:

"Geçen 4 milyon 700 bin Rus misafirimiz vardı. Bu sene ise yaklaşık 6 milyon civarında Rus misafirin gelmesi, turist olarak ziyaret etmesi bekleniyor. Bu rakamlar da bize umut, müjde veriyor. Hepsini topladığımızda inşallah 2017'deki 32 milyon rakamını, 2018'de 38 milyon seviyesine çıkartacağız. Türkiye, turizm sektöründe dünyanın en iyi rekabet eden ülkeleri arasına girecektir."

Kurtulmuş, Kastamonu'nun bu büyük turizm pastasından yeteri kadar payını alması için dünyaya en iyi şekilde tanıtılması gerektiğinin altını çizdi.

- "Bizim için dua eden yüz milyonlarca kardeşimiz vardır"

Türkiye'nin 81 milyon vatandaştan ibaret olmadığına işaret eden Kurtulmuş, "Türkiye millet varlığı olarak geniş bir coğrafyadır. Asya'dan Afrika'ya kadar, Kafkaslardan Balkanlara kadar dünyanın dört bir tarafında dostumuz olan, gönülden bize bağlı olan, bizim için dua eden yüz milyonlarca kardeşimiz vardır." ifadesini kullandı.

Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güçlü olmak ve iyi çalışmak zorunda olduğunu vurgulayarak, Arakan'da sadece 'Rabbimiz Allah'tır' dedikleri için kılıçtan geçirilen mazlum milletlerin, Somali'de, Sudan'da, Afrika'nın başka köşelerinde açlık ve kıtlıkla, terör belasıyla uğraşanların Türkiye'den destek beklediğini dile getirdi.

Kurtulmuş, başta Doğu Guta olmak üzere, Suriye'de hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca masum insanın Türkiye'nin yardım elini beklediğini belirterek, "Dünyanın dört bir tarafında Türkiye'nin değerinin bizim bildiğimizden ve zannettiğimizden çok daha değerli ve güçlü olduğunu ifade etmek isterim. Bunun için her alanda güçlü olmak zorundayız. Türkiye, ekonomide, siyasette, hukukta, turizmde, kültürde, eğitimde her alanda daha güçlü olmak mecburiyetindedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Emperyalizmi 2018 yılında yeni görmüyoruz"

Türkiye'nin mültecilere yardımda Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) bakımından dünyada birinci olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, Türkiye'nin bu istikamette yürüme kararlılığı sürdükçe birilerinin de çelme takmaya, Türkiye'ye engel olmaya çalıştığına dikkati çekti.

Bakan Kurtulmuş, bir asır evvel Türkiye'yi işgal etmek için bütün güçlerini seferber edenlere sonunda Şerife bacıların tokatlarıyla hadlerini bildirildiğini vurgulayarak, bugün de bu çabaları gösterenlere hesaplarını vereceklerini ve büyük bir millet olarak yola devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye'nin bugün de "vekalet savaşları" üzerinden bulunduğu coğrafyada zor durumda bırakılmaya çalışıldığına işaret eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Vekalet savaşları, emperyalizmin yeni tür savaşı. Yani maşaları kullanarak kendi menfaatlerini en çoğa çıkarmak istiyor. Kimi kullanıyor? DEAŞ'ı, YPG'yi, PKK'yı kullanıyor, diğerlerini kullanıyor. Savaş meydanlarında açık bir şekilde var olamayanlar gizli kapaklı terör örgütlerine destek vererek bölge halklarının arasında düşmanlık oluşturmaya, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Acem'i birbirine vurdurmaya, Sünni ile Şii'yi birbirine düşman etmeye çalışıyorlar. Bu oyunu bozacak olan ülke Türkiye'dir, sadece Türkiye'dir. İddialı söylüyorum ama maalesef böyledir.

Çünkü biz geçmiş bir tecrübeye, büyük bir tarihe, şerefli bir maziye sahibiz. Biz emperyalizmi 2018 yılında yeni görmüyoruz. Biz emperyalizmi Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Kurtuluş Savaşı'nda gördük. Biz emperyalizmi topumuz, tüfeğimiz değil, kazmamız küreğimiz dahi kalmamışken 'Ya Allah' diyerek ayağa kalkarak, onların karşısında savaşırken gördük ve onlara hadlerini bildirdik."

- "Afrin'de de büyük bir başarı sağlanacak"

Bakan Kurtulmuş, şimdi aynı oyunun başka aktörlerle bir daha tekrarlandığını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Bu oyunu da bozacağız, bozuyoruz. Nerede bozuyoruz, Fırat Kalkanı Harekatı'nda bozuyoruz. Nerede bozuyoruz, Afrin'de bozuyoruz inşallah. Afrin'deki savaş, Türkiye için bir toprak savaşı asla değildir. Çünkü bizim yeterince güzel topraklarımız, geniş bir memleketimiz var Allah'a hamdolsun. Biz Afrin'de, oradaki insanların yeniden kendi memleketlerine dönmesini sağlamak için mücadele veriyoruz. Orada Mehmetçiğimiz Türkiye topraklarının, aziz vatanımızın güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinden o bölgeyi temizlemek için mücadele ediyor. Hiç şüpheniz olmasın Allah'ın izniyle, milletin dualarıyla Afrin'de de büyük bir başarı sağlanacak ve inşallah terör örgütlerinden o bölge temizlenerek Türkiye güvenlik altına alınacak, Suriyeli dostlarımız kendi köylerine, kentlerine geri dönecektir."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır." sözünü anımsatan Kurtulmuş, "O da bütün vatan coğrafyası, bütün alanlardır. Ekonomide, turizmde, kültürde, siyasette, savunmada, hep beraber her alanda birlikte mücadele veriyoruz." dedi.

Bakan Kurtulmuş, Kastamonu'yu tanıtma mücadelesinin aslında milli varlığı güçlendirme mücadelesinin de bir parçası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Afrin'deki Mehmetçiğimize dua ederken aynı zamanda memleketimizin bir köşesini de en güzel şekilde tanıtıp, bu milli bağımsızlık mücadelemize katkı sunmaya çalışıyoruz."

Kastamonu Tanıtım Günleri'nin açılışında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Murat Demir ve Metin Çelik ile Kastamonu Dernekler Federasyonu (KASDERFED) Genel Başkanı Hasan Şen ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın da birer konuşma yaptı.

Bakan Kurtulmuş ve diğer katılımcılar, açılış kurdelasını kesmelerinin ardından fuar alanındaki stantları gezdi.