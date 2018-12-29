Başkentte kar manzaraları

ANKARA (AA) - Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından beyaza bürünen Başkentte, il genelindeki park ve bahçelere akın eden vatandaşlar temiz hava ve manzaranın tadını çıkardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mavi Göl, Dikmen Vadisi, Botanik Parkı, Gençlik Parkı, Güvenpark, Ankara Kalesi, Hacı Bayram ve Ulus başta olmak üzere birçok park, bahçe ve tarihi alana akın eden vatandaşlar, fotoğraf çekti, kar topu oynadı, yürüyüş yaptı, temiz hava ve manzaranın tadını çıkardı.

Vatandaşların iş yerleri ve evlerine güvenli şekilde ulaşmaları için ekiplerin 7 gün 24 saat nöbet tuttukları Ankara'da mağduriyet yaşanmaması için kentin dört bir yanında çalışmalar sürdürülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, birçok noktada kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.



