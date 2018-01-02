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Başkentte kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırı

- Ankara Valiliği, Mamak'taki kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırının, uyuşturucu bağlantılı husumetten dolayı meydana geldiğinin tahmin edildiğini, faillerin tespitine ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı

02 Ocak 2018 Salı 19:42
Başkentte kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırı
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ANKARA (AA) - Ankara Valiliği, Mamak'taki kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırının, uyuşturucu bağlantılı husumetten dolayı meydana geldiğinin tahmin edildiğini, faillerin tespitine ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Mamak Demirlibahçe Mahallesi'ndeki kahvehaneye bugün 00.30'da düzenlenen silahlı saldırıda, Ü.A'nın hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Yapılan ilk araştırma ve incelemeler sonucunda olayın, uyuşturucu bağlantılı kişisel husumetten kaynaklandığının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, kimliği belirsiz saldırganların Ü.A'yı doğrudan hedef alarak ateş ettiği, bu esnada kahvehanede bulunan 2 kişi ile kahvehane dışında bulunan bir kişinin yaralandığının anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, faillerin kimliklerinin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Ankara ValiliğiKahvehaneMamakSilahlı Saldırı
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