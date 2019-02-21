ANKARA (AA) - Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerini bir araya getiren "Kahvaltı Festivali (Break Fest)" başladı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kahvaltı festivalinde açılan stantlarda sayısız ürün Ankaralıların beğenisine sunuldu.

Zirve Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyasının sayılı marka değerleri arasında yer alan Türk kahvaltısının bilinirliğini artırmak ve bu marka değerinin daha da büyümesini sağlamak amacıyla festivali düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'nin her yöresinde, çeşit ve lezzet bakımından eşsiz kahvaltı sofralarının görülebileceğine işaret eden Karapıçak, geleneksel Türk kahvaltısının dünya genelinde menülerde yer almasını hedeflediklerini bildirdi.

Açılış gününde yoğun ilgi gören festivalde, Anadolu'dan birçok ilin kahvaltı örnekleri gözler önüne seriliyor. Ukrayna da festivale konuk ülke olarak katılıyor.

Festival, "kahvaltı tabağı" sunumu gibi birçok yarışma ve etkinlikle 24 Şubat Pazar akşamına kadar sürecek.



