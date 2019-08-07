Başkentte kaçakçılık operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentte, 870 kilogram sahte bandrollü, kıyılmış tütün ele geçirildi.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada 870 kilogram sahte bandrollü, kıyılmış tütün ele geçirdi.
Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.
- Etimesgut'ta 870 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı
ANKARA (AA) - Başkentte, 870 kilogram sahte bandrollü, kıyılmış tütün ele geçirildi.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada 870 kilogram sahte bandrollü, kıyılmış tütün ele geçirdi.
Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.