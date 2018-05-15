Başkentte İsrail'i protesto

ANKARA (AA) - İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle düzenlenen gösterilere katılan Filistinlilere saldırarak şehit etmesi ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Ellerinde Filistin bayrakları ile elçilik önünde toplanan sivil toplum örgütlerinin üyeleri, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Yoğun güvenlik önlemi alan polis, grubun elçilik önüne yaklaşmasına izin vermedi.

Kalabalık, bunun üzerine Ankara Sanayi Odası binası önüne geçerek basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan Esma Kaşram, kendi ana vatanlarına geri dönen Filistinlilerin İsrail ve ABD iş birliğiyle acımasızca katledildiğini söyledi.

Kaşram, Gazze'nin 12 yıldır abluka altında olduğunu ve Filistinlilerin en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldığını belirterek, "70 yıldır süren bu işgal ve topraksızlaştırma sürecinin son halkası, Filistin'in tarihsel başkenti Kudüs'ü ele geçirme girişimleridir." dedi.

Türkçe ve Arapça sloganlar atan grup, daha sonra ayrıldı.