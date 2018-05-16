Başkentte İsrail'i protesto

ANKARA (AA) - Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri, İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki amacıyla gösteri düzenleyen Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği yakınlarında toplanan Halkın Kurtuluş Partisi üyesi bir grup, üzerinde "Kahrolsun ABD-AB emperyalistleri", "Siyonist İsrail devleti", "Filistin halkı yalnız değildir" yazılı pankartlar açarak ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Halkın Kurtuluş Partisi Ankara İl Başkanı Sait Kıran, grup adına yaptığı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının ardından siyonist devlet temsilcileriyle birlikte büyükelçiliğin açılışını yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hukuk dışı, vicdan dışı saldırganlık ve ilhaka karşı masum Filistin halkının göstermiş olduğu sivil bir tepkiye, yani protesto yürüyüşüne en acımasız biçimde ağır silahlarla saldırıldı. İsrail an itibarıyla 62 Filistinli masum sivil göstericiyi, vatanını ve İslam aleminin ikinci Mekke ve Medine'den sonraki üçüncü kutsal şehrini savunmaya çalışırken öldürmüştür. Endişe ederiz ki hayatını kaybeden Filistinli masumların sayısı artacaktır."