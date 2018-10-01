Başkentte iki otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da iki otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Selçuk Özkan yönetimindeki 06 DNH 80 plakalı otomobil ile Elif İnce Hocaoğlu idaresindeki 06 BEN 284 plakalı otomobil, Çankaya ilçesindeki...