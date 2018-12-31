Başkentte iki ayrı ev yangını

ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ve Çankaya ilçelerinde çıkan iki ayrı yangınında 1 kişi yaralanırken, dumandan etkilenen 10 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mamak Kartaltepe Mahallesi 302. Cadde'de bulunan üç katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve 12 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ilk ulaşan mahalle bekçileri yangının çıktığı daireye girerek bacağından yaralanan ve dumandan etkilenen ev sahibi Ünal B'yi kurtardı.

İlk yardım ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ünal B, ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

- Evlerinde mahsur kalanlar balkonlara çıktı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, yoğun duman nedeniyle apartmanda oturan çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.

Balkonlara çıkan bina sakinleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken, dumandan etkilenen bir bebek ve annesi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

- Çankaya'daki ev yangınında kundaklama şüphesi

Çankaya ilçesine bağlı Bademlidere Mahallesi 259/1 Sokak'ta üç katlı bir apartman dairesinde çıkan yangın sonrası çok sayıda itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi olay yerine sevk edildi.

Yangında yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken dumandan etkilenen 8 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kısa sürede söndürülen yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edilirken polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu şüpheli C.K'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



