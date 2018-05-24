Başkentte iftar programları

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, belediye personeli ile iftarda bir araya geldi.

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) Ankara 2 Nolu Şube ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Ankara 1 Nolu Şubesi tarafından Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde organize edilen iftarda Başkan Acehan, personelle sıraya girerek yemeğini aldı.

Başkan Acehan, iftarın ardından yaptığı konuşmada, belediye çalışanları ile aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Haziran ayında yapılacak seçimin önemine değinen Acehan, dış güçlerin Türkiye üzerinde oynamak istediği oyunların önünün 24 Haziran'ın ardından kesileceğini kaydetti.

İftara, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karakuş, Hizmet-İş Sendikası Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Recep Dere, Bem-Bir-Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Bayram Elik ile belediye çalışanları katıldı.





- Beypazarı Belediyesinden 15 Temmuz gazileri ve ailelerine iftar

Beypazarı Belediyesi,15 Temmuz gazileri ve ailelerine iftar verdi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Tarihi Taş Mektep'te düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz demokrasi şehitleri ve gazilerini unutmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Ülkeyi ele geçirmeye çalışan vatan hainlerine karşı gazi ve şehitlerin kendilerini siper ettiklerini vurgulayan Başkan Kaplan, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

İftara, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ile 15 Temmuz gazileri ve aileleri katıldı.





- Döngeller Köyü Derneğinden iftar

Nallıhan ilçesinde Döngeller Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kalkındırma Derneğince iftar verildi.

Çayırhan Mahallesi'nde bulunan dernek merkezinde düzenlenen iftara, eski Çayırhan Belediye Başkanı Ömer Bayrak, Çayırhan Mahallesi Muhtarı Bilal Şerbetçi, dernek başkanı Gencebay Savuran ile mahalle sakinleri katıldı.

Savuran, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Her şey gönlünüzce olsun. Eksiklerimiz varsa bizleri mazur görün. Gelecekte daha güzel etkinlikler yapacağız. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim." diye konuştu.