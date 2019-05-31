Başkentte hırsızlık operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'da 4 ayrı giyim mağazasından hırsızlık yapan Gürcistan uyruklu kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle ve Çankaya'da 4 ayrı mağazadan pantolon, 4 çift ayakkabı ve mont çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmaların sonucunda ekipler, giyim eşyalarını çaldıkları tespit edilin Gürcistan uyruklu I.M, . ve çalınan malzemeleri satın alan T.D. ile S.D'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde arama yapan polis, 4 çift ayakkabı, bir neşter, bir yan keski, bir falçata, bir pantolon, bir çanta ve sargı bezi ele geçirdi.

Çalınan eşyalar sahiplerine teslim edilirken şüphelilere ait suç aletlerine de el konuldu.

- Kesici aletlerin fark edilmesini folyoyla engellemişler

Ekipler, daha sonra şüpheli I.M. ve 'nın mağazaların giriş ve çıkışlarında X-ray cihazının ötmemesi için yan keski, falçata ile neşteri alüminyum folyoya sarıp, ürünlerin etiketlerini söküp hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikten sonra ayrıldıklarını ve bu ürünleri de ikinci el alım-satım işi yapan T.D. ve S.D'ye değerinin altında sattıklarını belirledi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden I.M, T.D. ve S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Gürcistan uyruklu . ise tutuklandı.