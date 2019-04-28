Başkentte hayvan hakları eylemi

ANKARA (AA) - Ankara'da, hayvan haklarını savunan çeşitli sivil toplum kuruluşları ile hayvanseverler hayvan hakları için eylem yaptı.

Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde toplanan bazı STK üyeleri ile hayvanseverler önce saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Gruptakiler daha sonra, "Bugün hayvanlar, yarın insanlar", "Katiller dışarı, yetkililer nerede" sloganları eşliğinde yanlarında getirdikleri düdükleri çalarak hayvanlara kötü muameleye ve hayvanlara yönelik suçlara tepkilerini dile getirdi.

Hayvanseverler adına söz alan Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Öngören Yasa Tasarısı'nın yetersiz olduğunu vurguladı.

Tasarının sadece kişilere ceza verilmesini içerdiğini belirten Özkan, "Belediyeler için ceza getirilmiyor. Oysa belediyeler, şahısların bin misli işkence edip, vurup, zehirleyip saatlerce kıvrandırıp öldürmekte, belediye bakım evlerinde açlık, susuzluk ile buzlu beton odalarda zor ölümlere mahkum etmekteler. Belediyeler de ceza kapsamına alınmazsa, bu belediye işkenceleri artarak devam edecek. Talebimiz, belediyelerin de ceza kapsamına alınmasıdır." dedi.

Özkan, hayvanların güvenli ve sağlıklı şekilde kısırlaştırılıp, kurulacak modern ve veteriner destekli hayvan barınaklarında develetin kontrol ve denetimi altında koruma altına alınması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden bir araya gelen hayvansever ve STK'lardan oluşan çok sayıda kişinin katıldığı eyleme vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.