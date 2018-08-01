Başkentte "hava hareketliliği" başladı

- Kara Havacılık Okul Komutanlığındaki planlı taşınma kapsamında, komutanlık bünyesindeki hava araçları Isparta'ya gitmek üzere havalandı

Başkentte
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ANKARA (AA) - Kara Havacılık Okul Komutanlığının taşınması dolayısıyla komutanlık bünyesindeki hava araçları, yapılan törenin ardından Isparta'ya gitmek üzere yola çıktı.

Kara Havacılık Okul Komutanlığının Isparta'ya taşınmasına ilişkin alınan karar kapsamında hava araçlarının intikaline başlandı.

Bu kapsamda, Ankara'dan bazı hava araçları Kara Havacılık Okul Komutanlığında yapılan törenin ardından Isparta'ya gitmek üzere havalandı.

Planlı taşınma kapsamındaki çalışmaların bugün tamamlanması hedefleniyor.

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