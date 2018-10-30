ANKARA (AA) - Hatay Birlik Vakfınca, Başkentte bu yıl 7'ncisi düzenlenecek "Hatay Günleri" yarın başlayacak.
Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, Hatay yöresine özgü ürünler sergilenecek.
Etkinlik çerçevesinde, "Antakya Medeniyetler Korosu" tarafından geliri ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine dağıtılmak üzere yarın MEB Şura Salonu'nda özel bir konser verilecek.
Hatay'a özgü lezzetlerin yanı sıra yöresel müziklerin de Ankaralılarla buluşturulacağı etkinlik, 4 Kasım'da sona erecek.