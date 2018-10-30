Başkentte, "Hatay Günleri" yarın AKM'de başlayacak

ANKARA (AA) - Hatay Birlik Vakfınca, Başkentte bu yıl 7'ncisi düzenlenecek "Hatay Günleri" yarın başlayacak.Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, Hatay yöresine...