Başkentte haşere mücadelesi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin 25 ilçesini kapsayan 313 hektarlık alanda, insan sağlığını tehdit eden üreme dönemindeki haşerelerin çoğalmasını engelliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ilaçlama ekipleri, insan ve çevre sağlığını tehdit eden haşerelerin özellikle larva döneminde üremesinin önüne geçiyor.

Başkent'in 25 ilçesini kapsayan 313 hektarlık alanda çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, 26 mobil, 15 araç üstü atomizer ve 220 personelle vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan noktaların yanı sıra foseptik, rögar, çöp konteynerleri, pazar yerleri, hayvan besihaneleri, dere yatakları, gölet, sulak alanlar gibiüremesine müsait olan alanlarda mücadele ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri, vatandaşlara çöplerin ağzı açık atılmaması, poşetlerde ve kapaklı bidonlarda saklanması, mutfak atıklarının ve yiyeceklerin açıkta bırakılmaması uyarısı yapıyor.

Ev ve iş yerlerinin yanı sıra apartman boşluklarında ücret karşılığında ilaçlama yaptırmak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin 0 312 384 66 10-11-12 numaralı telefonunu arayarak ilaçlama hizmeti talebinde bulunabiliyor.



