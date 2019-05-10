Başkentte halk otobüsü kaza yaptı: 10 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Sıhhiye Semti'nde bulunan U Dönüşü Köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluk demirlerine çarpan halk otobüsündeki 10 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nden Sıhhiye istikametine seyreden Ümit A. yönetimindeki 06 KB 2345 plakalı halk otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu U Dönüşü Köprüsü girişinin yan tarafındaki demir korkuluklara çarptı.

Kazada, otobüsteki yolculardan 10'u hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle köprü trafiğe kapatılırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya bir başka aracın halk otobüsünü sıkıştırmasının neden olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.