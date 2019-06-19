Başkentte göçmen kaçakçıları yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 75 düzensiz göçmeni kaçak yollardan kente getirdikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde 12 Bangladeş, 30 Pakistan, 33 Afganistan uyruklu toplam 75 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenleri araçlarla bırakıp gittikleri tespit edilen şüpheli B.D, E.K, M.S.A. ile E.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Konya yolu Kulu Kavşağı'nda zanlıları gözaltına aldı.

Şüpheliler, "Göçmen Kaçakçılığı ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan ifadeleri alındıktan sonra adliye sevk edildi.