ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, "2018 Travel Expo Ankara" kapsamında düzenlenecek "Gastronomi Zirvesi"ne ilişkin, "Turizmi geliştirecek bu zirve, gastronomi sektörünün sağlıklı bir şekilde işletilmesi, dünyaya ve ilgililere tanıtılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu zirve, Ankaramızı, Ankara'nın kültürünü, yemek kültürünü dünyaya tanıtma anlamında bizim için önemli bir platform olacaktır." dedi.

Vali Topaca, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısındaki konuşmasına, vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine de başsağlığı dileyerek başladı.

"2018 Travel Expo Ankara" kapsamındaki Ankara Gastronomi Zirvesi'nin ilk kez yapılacağını belirten Topaca, zirvede sadece Başkentin değil, Türkiye ve içinde bulunduğu bölgenin de tanıtılacağını söyledi.

Ülkelerin gelişmesinde ve refah düzeyinin artırılmasında değerlerin iyi tanıtılmasının rol oynadığını belirten Topaca, şöyle konuştu:

"Gastronomiyle ilgili değerleri de tanıtmak refah düzeyinin artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Turizm, ülkelerin kalkınmasında çok önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Bunun en bariz örneklerinden birisi de ülkemizdir. Ülkemize gelen turist sayısı zaman zaman siyasi etkenlere bağlı inişli çıkışlı olmasına rağmen, sürekli yükselen bir trend gösteriyor. Turizmi geliştirecek bu zirve, gastronomi sektörünün sağlıklı bir şekilde işletilmesi, dünyaya ve ilgililere tanıtılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu zirve, Ankaramızı, Ankara'nın kültürünü, yemek kültürünü dünyaya tanıtma anlamında bizim için önemli bir platform olacaktır. Bu platformu hep birlikte iyi değerlendirmemiz gerekiyor."

Bütün ülkelerin turizmden daha çok pay almak için çok ciddi bir rekabet içerisinde olduğunu ifade eden Topaca, bu amaçla her ülkenin farklı stratejiler belirlediğini dile getirdi.

Türkiye'nin de bu konuda uyguladığı birçok strateji olduğunu belirten Topaca, Türkiye'nin turizm konusunda çok önemli zenginliklere sahip olduğunu vurguladı.

Vali Topaca, zirvede, Türkiye'nin ve Ankara'nın doğal ve kültürel mirasını tanıtacaklarını söyledi.

Zirve kapsamında birçok etkiliğin düzenleneceğini dile getiren Topaca, buradan çıkan sonuçların yol gösterici olacağını belirtti.

- Dünyanın en büyük baklavası yapılacak

Topaca, zirve kapsamında "Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru" denemesine imza atılacağını bildirdi.

Rekorun kırılması için 210 kilo baklavanın tek tepside pişirilmesi gerektiğini vurgulayan Topaca, "İnşallah ustalarımız, en büyük baklavayı yaparak, Türk baklavasını Guinness ile taçlandıracak." dedi.

Rekor denemesi için çok emek verildiğini kaydeden Topaca, rekor denemesinde cevizli baklava türünün deneneceğini aktardı.

Ankara'nın turizmden hak ettiği payı alamadığını dile getiren Topaca, köklü tarihe sahip Başkentin zirvede hakkıyla tanıtılacağını belirtti.

Topaca, katkı sunan herkese teşekkür ederek, vatandaşları Gastronomi Zirvesi'ne davet etti.