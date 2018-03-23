Başkentte FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 38 kişiden 24'ü, Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında operasyonlar devam ediyor.

Haklarında yakalama kararı verilen 38 kişiden 24'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara, Ardahan, Kırşehir, Niğde, Trabzon ve Bursa'da sabah erken saatlerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilerin kimlikleri, emniyet teşkilatındaki FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında daha önceden gözaltına alınan örgüt üyelerinin ifadeleriyle elde edilen deliller doğrultusunda belirlendi.

Söz konusu kişilerin, "mahrem imamların" tutuklanmasının ardından örgütçe kurumlarda "abi" olarak görevlendirildiği ve KHK ile daha önceden görevlerinden atılan eski emniyet mensupları olduğu öğrenildi.

Operasyonda her "abi" ve ona bağlı şüphelilerden oluşan hücre yapılanması da tek tek çökertildi.

Diğer illerden alınan şüphelilerin de Ankara'ya gönderileceği belirtilirken gözaltıların sürdüğü bildirildi.