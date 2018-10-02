Başkentte ekmek fiyatı değişmedi

ANKARA (AA) - Ankara Valiliği, ekmek fiyatlarının eski tarife üzerinden devamına karar verildiğini bildirdi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin ekmek fiyatlarının değiştirilmesine ilişkin kararı üzerine Valilik ile Oda temsilcileri arasında müzakere gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 25 Eylül tarihli ekmek fiyat tarifesinin değiştirilmesine ilişkin kararın, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere iptal edildiği ve ekmek satışlarının eski tarife üzerinden devamına karar verildiği kaydedildi.



Muhabir: Sefa Şahin