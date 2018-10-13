Başkentte dolandırıcılık operasyonu

ANKARA (AA) - Sosyal paylaşım siteleri üzerinden "yüksek oranlı ve garantili maçların yer aldığı İddaa kuponu" satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 7 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, sosyal paylaşım sitesi Facebook ve Instagram üzerinden "yüksek oranlı ve garantili maçların yer aldığı İddaa kuponu" satma bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında takibe alınan şüphelilerin, sosyal paylaşım siteleri üzerinden kendilerine ulaşan kişilerden ilk önce az miktarda para alıp daha sonra, "Sana kupon yaptık, kuponun yüklü miktarda para kazandı. Biz yabancı siteden oynadık. Parayı alabilmen için vereceğimiz hesaba para yatırmanız lazım" diyerek hesaplarına yüklü miktarda para yatırılmasını sağladıkları belirlendi.



Zanlıların, "Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri ve 502 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.



Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara, Mardin ve Hatay'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 14 kişiyi gözaltına aldı.



Adliyeye sevk edilen ve savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, Miraç A, Mehmet D, Hacı Yusuf O, Aytekin Y, Selçuk Y, Aygün D ve Aybars Enes D. tutuklandı.