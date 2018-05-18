Başkentte disleksili çocuklara özel atölye

ANKARA (AA) - Albatros Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde, öğrenme güçlüğü olarak tanımlanan disleksi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan "Atölye Bi Tane" hizmete açıldı.

Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfınca geliştirilen proje kapsamda, Çankaya ilçesindeki Albatros Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde kurulan "Atölye Bi Tane"nin disleksili çocuklar ve ailelerinin katılımıyla açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı Başkanı Atıf Tokar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Projemizin güzel bir amacı var, dezavantajlı gruptan dezavantajlı bir gruba yardım amaçlı yapılan bir çalışma." dedi.

Projenin Almanya tarafından fonlandığını söyleyen Tokar, "Atölye Bi Tane'de disleksili çocuklar, el emekleriyle ahşap materyalden zihinsel engelli ve otizmli çocukların eğitim malzemelerini yapacaklar. Ücretsiz olarak o çocuklara gönderecekler. Dolayısıyla disleksili çocuklar hem ince motor becerileriyle hem koordinasyon çalışmalarıyla projelerini hayata geçirerek mutlu olacaklar hem de diğer dezavantajlı çocuklarımızın eğitimlerine kendi elleriyle o minicik yürekleriyle katkıda bulunacaklar." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'de örneği yok

Tokar, Atölye Bi Tane'nin Türkiye'de örneği bulunmadığını belirtti.

Atölyenin, disleksiye ilişkin ciddi bir katkı sağladığını dile getiren Tokar, "Biz de bu kadar ihtiyaç olduğunu öngörmemiştik. Özellikle annelerimiz, babalarımız hafta sonunda, eğitim dışındayken AVM gibi kapalı alanlara götürüp 'Ben bu çocukla ne yapacağım.' derken, çocuklarımız gelip burada üretim yapıyorlar ve üretimle ilgili bir kültürden geçiyorlar. Atölye Bi Tane bu açıdan ciddi kazanım sağlıyor." diye konuştu.

Tokar, Ankara'da faaliyet göstermesine rağmen atölyeye özellikle hafta sonları eğitim almak için şehir dışından çocuklar geldiğini söyledi.

Atölye Bi Tane'nin yaygınlaşması için İstanbul Florya'da bir merkez açacaklarını bildiren Tokar, "Atölye Bi Tane'yi Türkiye genelinde küçük de olsa büyük de olsa çocuklarımızın hizmetine sunmak istiyoruz." dedi.

Tokar, 2013'te kurulan Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneğinin, artık Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı olarak faaliyet göstereceğini aktardı.

- "Disleksi bir hastalık değil farklılıktır"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gazi Üniversitesi ve ODTÜ ile iş birliği halinde çalıştıklarını dile getiren Tokar, disleksinin bir hastalık değil farklılık olduğunu belirtti.

Disleksili çocukların satır sonlarını hatalı, cümle, satır veya paragrafları ise atlayarak okuduğunu anlatan Tokar, "Disleksi bir okuma bozukluğudur, asla hastalık değildir, Dünya Sağlık Örgütü de bunu böyle kabul etmiştir. Ailelerin dikkat etmesi gereken çok önemli bir şey var. Disleksili çocuklar için sadece destek eğitimi gereklidir." ifadelerini kullandı.