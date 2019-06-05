ANKARA (AA) - ASKİ Genel Müdürlüğü Tiyatro Kulübü, Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen 7. Çevre Günleri Etkinliği'nde çocuklara yönelik "Yaşasın Medusa Kardeşliği" oyunu ile çevrenin önemine ilişkin mesajlar verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Ankara Üniversitesi ve birçok kurumun iş birliğiyle Beşevler Kampüsü’nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla 7. Çevre Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında ASKİ Tiyatro Kulübü, "Yaşasın Medusa Kardeşliği" oyununu çocuklar için sahneledi.
Üniversitelerin tanıtımları ve sportif etkinliklerle devam eden etkinlikte çeşitli yarışmalar düzenlendi. Çocuklar, Kampçılık ve Çevre Sergisi’ne büyük ilgi gösterdi.