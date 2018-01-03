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Başkentte biri çocuk aranan üç kişi yakalandı

- Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde meydana gelen hırsızlık, kapkaç ve yağma olaylarına karıştıkları tespit edilen biri çocuk üç kişi yakalandı

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:01
Başkentte biri çocuk aranan üç kişi yakalandı
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ANKARA (AA) - Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde meydana gelen hırsızlık, kapkaç ve yağma olaylarına karıştıkları tespit edilen biri çocuk üç kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 6-18 Aralık'ta Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde meydana gelen okuldan hırsızlık, kapkaç ve yağma olaylarıyla ilgili inceleme başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, olayları gerçekleştirdiği belirlenen Birol O, Özkan Ç. ve 18 yaşından küçük Ö.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından Birol O. ve Özkan Ç. hırsızlık, kapkaç ve yağma gibi suçlardan adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ö.E. de gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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