Başkentte bir binaya pompalı tüfekle ateş edildi

ANKARA (AA) - Başkentte avukatlık bürolarının da bulunduğu binaya bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Celal Bayar Bulvarı'nda Cebeci istikametine seyir halinde olan 06 AT 0838 plakalı araçtan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından Toros Sokak'ta bulunan binalara pompalı tüfekle ateş edildi.

Açılan ateş sonucu içerisinde avukatlık bürolarının da bulunduğu binanın birinci ve üçüncü katlarına saçmalar isabet etti. Olayda, yaralanan olmadı.

İçerisinden ateş edilen araç kısa süre sonra Dikimevi kavşağında durduruldu. Şüpheli şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.



