Başkentte bazı yollar yarın trafiğe kaptılacak

ANKARA (AA) - MHP tarafından Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek milletvekili aday tanıtım toplantısı nedeniyle yarın bazı yolların araç trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, MHP tarafından Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek milletvekili aday tanıtım toplantısı nedeniyle trafikte aksaklık yaşanmaması için bazı tedbirler alındı.

Bu kapsamda, yarın saat 07.00'den toplantı sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Baruthane Kavşağı - Gar Kavşağı arası) ile Hipodrom Caddesi'nin Ulaştırma Kavşağı ve Gar Kavşağı'na dönüş yan varyantları araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca Kazım Karabekir Caddesi (Ulaştırma Kavşağı'ndan İstanbul Caddesi kesişimine kadar), Hipodrom Caddesi (Gar Kavşağı - Ulaştırma Kavşağı arası) ve Talaşpaşa Bulvarı (Gar Kavşağı'ndan Atatürk Bulvarı kesişimine kadar) ihtiyaç olması halinde kısa aralıklarla araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yol durumunu dikkate almaları uyarısında bulunuldu.