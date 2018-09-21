Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

ANKARA (AA) - Başkentte "Otomobilsiz Kent Günü" kapsamındaki etkinlik dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, "Otomobilsiz Kent Günü" olan 22 Eylül Cumartesi 10.00-15.00 saatleri arasında Aşkabat Caddesi'nde (Bahçelievler 7. Cadde) "Bisikletini Kap Gel" sloganıyla etkinlik düzenlenecek.

Etkinlik nedeniyle Aşkabat Caddesi'nin, Milli Kütüphane girişi trafik ışıklarından 54. Cadde çıkışına kadarki bölümüyle bu caddeye açılan tüm cadde ve sokaklar, yarın saat 08.00'den etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.



Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları istendi.

