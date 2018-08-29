Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

ANKARA (AA) - Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü kutlama etkinlikleri nedeniyle yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri dolayısıyla yarın saat 06.30'dan itibaren bazı yollar kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası) ve buraya açılan tüm cadde ve sokaklar, İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Akay Kavşağı arası) ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydanı arası), İstanbul Caddesi (Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile Atatürk Bulvarı arası) ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arası) ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Çankırı Caddesi (tüm cadde) ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası) ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası) ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile GMK arası) ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Spor Park Sokak ile buralara açılan tüm cadde ve sokaklar."

Açıklamada, Kara Harp Okulunda gerçekleştirilecek mezuniyet törenine katılacakların, İnönü Bulvarı'ndaki 2 No'lu nizamiyeden (Devlet Malzeme Ofisi karşısı) giriş yapacağı belirtilerek, Ankaralıların İnönü Bulvarı güzergahını kullanmamaları tavsiye edildi.

Vatandaşların yarın ulaşımda mağduriyet yaşamamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmaları önerildi.

