Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

ANKARA (AA) - Ankara Valiliğinden, AK Parti'nin mitingi dolayısıyla bugün bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün 19 Mayıs Stadı'nda AK Parti mitingi yapılacağı hatırlatıldı.

Miting dolayısıyla saat 11.00 itibarıyla etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Baruthane Kavşağı-Gar Kavşağı arası) ile Talatpaşa Bulvarı Gar Kavşağı istikameti yan varyantın araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı bildirildi.