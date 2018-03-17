Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

ANKARA (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yıl Dönümü etkinlikleri nedeniyle başkentte yarın bazı yollarda ulaşım sağlanamayacak.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 07.00-12.00 saatlerinde...